Dow Jones: Hoffnung trotz Dämpfer Diese Analyse wurde am 06.12.2021 um 21:15 Uhr erstellt.

Mit Spannung wurde am vergangenen Freitag der große US-Arbeitsmarktbericht an der Börse erwartet. Und dieser sorgte für einen positiven Kursimpuls – aber erst, nachdem sich die erste Enttäuschung verzogen hatte. Mit einem Inline-Optionsschein auf den Dow Jones kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt bekam am vergangenen Freitag einen Dämpfer. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wären im November lediglich 210.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft entstanden. Dies habe die US-Regierung mitgeteilt. Von Reuters befragte Experten aber hätten im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts mit 550.000 neuen Stellen gerechnet. Somit lagen die neuen Stellen doch recht deutlich unter den Erwartungen. Was den Dow Jones aber nicht frustrierte. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn die Hoffnung auf eine anhaltende Geldflut der US-Notenbank stützte die US-Börse letzten Endes.