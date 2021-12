Baldige Zinswende?

Am morgigen Mittwoch tagt die US-amerikanische Notenbank. Und dann dürfte vor allem die hohe Inflation in den Staaten ein Thema sein – im November stiegen die Verbraucherpreise in den USA laut Medienberichten um 6,8 Prozent. Mit einem Satz: Die Zinswende rückt näher. In charttechnischer Hinsicht dient das aktuelle Allzeithoch bei 16.290 Punkten als wichtiger Widerstand. Das Mehrmonatstief von März bei 13.868 Zählern stellt eine Unterstützungsmarke dar.