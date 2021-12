General Motors: Baldige Erholung? Diese Analyse wurde am 20.12.2021 um 20:25 Uhr erstellt.

Die Aktie von General Motors, kurz GM, gehörte in den vergangenen Wochen zu den Verlierern am US-amerikanischen Aktienmarkt. Eine baldige Erholung der GM-Aktie scheint allerdings denkbar. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von General Motors kann man eine beachtliche Seitwärtsrendite erzielen.

Warum musste das GM-Papier in den vergangenen Dezember-Tagen einen deutlichen Rücksetzer einstecken? Ein Grund ist, dass man für seine ambitionierte Robotaxi-Tochter Cruise einen neuen Chef suchen muss. Dies berichtete die Nachrichtenagentur dpa am vergangenen Donnerstag. Cruise-Chef Dan Ammann verlasse das Unternehmen, habe man in Detroit mitgeteilt. Das auf autonom fahrende Autos spezialisierte Tech-Unternehmen werde weiter die kürzlich vorgestellte Strategie verfolgen. Den Grund für das Ausscheiden Ammanns habe GM indes nicht genannt. Die Aktie von GM sackte nachbörslich nach Bekanntwerden dieser Personalie um über 4 Prozent ab.