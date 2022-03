Jahreshoch als Widerstand

Gestern allerdings gehörte die Aktie der Commerzbank zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt. So litt der Bankensektor unter dem Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-Zahlungssystem. Dies bedeutet, dass die russischen Banken ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern aktuell nicht begleichen können. Laut dpa-Informationen aber sei das Engagement der Commerzbank in Russland „überschaubar“. Zum Chart. Eine Unterstützungsmarke bietet das Mehrmonatstief von November bei 6,08 Euro. Als Widerstand gilt das aktuelle Jahreshoch bei 9,51 Euro.