Aixtron: Gut gefülltes Auftragsbuch Diese Analyse wurde am 14.03.2022 um 20:25 Uhr erstellt.

Das Technologie-Unternehmen Aixtron aus Aachen verfügt über eine bemerkenswerte Markstellung in weltweit wachsenden Märkten. Die Aixtron-Aktie hat allerdings ihren Preis. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie der im Technologieindex TecDAX notierten Aixtron kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die im Technologie-Index TecDAX notierte Aixtron ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Depositions-Anlagen für die Halbleiter-Industrie. Die durch die Aixtron-Maschinen produzierten Bauelemente würden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen eingesetzt, wie beispielsweise in Laser- oder LED-Technologien. Somit verfügt Aixtron über eine starke Marktstellung in Wachstumsmärkten. Vor wenigen Wochen teilte Aixtron dem entsprechend mit, dass Aufträge, Umsatz und auch das Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr deutlich gestiegen sind.