Deutsche Bank: Mit Höhen und Tiefen Diese Analyse wurde am 04.04.2022 um 21:06 Uhr erstellt.

Aktuell wird das Aufwärtspotenzial der Deutschen Bank von der derzeitigen geopolitischen Lage überschattet. Nach einer langen Seitwärts-Entwicklung des Kursverlaufes sorgten die zwei Faktoren Krieg und Zinsen für stärkere Ausschläge. Die jüngste Marktentwicklung zeigt aber auch ein Einpendeln des Kurses innerhalb einer bestimmten Kursspanne. Von den denkbaren Szenarien der mittelfristigen Zukunft für den Kurs der Deutschen Bank wird in dieser Argumentation auf eine Fortführung der Seitwärtsrange gesetzt.

Die deutschen Banken liegen, was das Russlandengagement angeht, nach Berechnungen der DZ Bank hinter Frankreich, Italien, Österreich, den USA und Japan auf Rang sechs. Die Deutsche Bank signalisierte zuletzt, dass ihr Engagement in der Ukraine und Russland nicht sehr groß sei. Bei einem Friedensvertrag zwischen den beiden Kontrahenten käme wieder das gestiegene Zinsumfeld in den Fokus. Jeder viertel Prozentpunkt mehr, beschert den Banken Milliarden an Mehreinnahmen. Speziell die Deutsche Bank geht dazu über, die bessere Ertragslage den Aktionären weiterzugeben. Es wurde in einer am 26. Januar 2022 veröffentlichten ad hoc Meldung kund getan, dass eine Bardividende von 0,20 Euro pro Aktie für das Jahr 2021 vorgeschlagen wird. In Summe würde dies eine Kapitalausschüttung von rund 700 Millionen Euro an die Aktionäre bedeuten.