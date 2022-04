HelloFresh: Vor den Quartalszahlen Diese Analyse wurde am 25.04.2022 um 13:00 Uhr erstellt.

Die Öffnung der Bücher am 28. April sollte etwas Volatilität in die Entwicklung des Kurses von HelloFresh bringen. Die Kurskorrektur dauert aber jetzt schon fünf Monate an und sorgte für einen Verlust in der Spitze von 65 Prozent. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen könnte der Kurs eine Seitwärtsrange ausbilden, die mit einem Inline-Optionsschein kapitalisiert werden kann.

Der Kochboxenversender Hellofresh hat im vergangenen Geschäftsjahr durch Zukäufe versucht, in neue Geschäftsfelder und Märkte zu expandieren. So übernahm der DAX-Konzern in den USA die Firma Factor, einen Lieferdienst für fertige Gerichte, und in Australien Youfoodz. Entsprechend stürmisch ist das Wachstum. Im abgelaufenen Jahr wuchs der Umsatz um 61,5 Prozent auf fast sechs Milliarden Euro. Der CEO Dominik Richter sieht weiters kaum Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Entwicklung von Hellofresh. Das Unternehmen hat zwar eine Exposition auf die gestiegenen Energiepreise, die aber einen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten haben. Das hohe Wachstumstempo des abgelaufenen Jahres wird Hellofresh aber wohl nicht halten. So bleibt das Unternehmen bei seinen Prognosen vom Dezember 2021 und erwartet ein Umsatzwachstum für das laufende Jahr zwischen 20 und 26 Prozent.