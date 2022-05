Zum Chart

Nach den starken von der Corona-Pandemie verursachten Abverkäufen im Jahr 2020 konnte der Aktienkurs von Airbus wieder Höhe gewinnen. Dies führte zum partiellen Hoch bei 119,20 Euro, was im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum 2. Quartal am 29. Juli 2021 erreicht wurde. Ab diesem Datum hat sich eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet, die aufgrund der Unsicherheit des beginnenden Ukrainekrieges einen Ausreißer nach unten bis zum Level von 89,04 Euro am 7. März 2022 verzeichnete. Nach der Erholung pendelt der Kurs um das Level von 105 Euro, das im Jahr 2021 eine wichtige Unterstützung darstellte. Die Kernunterstützung bei 81,22 Euro repräsentiert ein Supportlevel, welches um die Jahreswende 2020/2021 dreimal getestet wurde. Der Kernwiderstand im Bereich von 131,04 Euro leitet sich vom Hoch ab, welches vor dem Corona-Sell-Off im Februar 2020 markiert wurde. Sowohl die Unterstützung als auch der Widerstand sind innerhalb der Knock-Out-Grenzen des Inline-Optionsscheines lokalisiert.