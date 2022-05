Zum Chart

Mitte Mai 2021 wurde die Konsolidierung am Niveau von 546,21 US-Dollar abgeschlossen. Der Kurs setzte sich entlang einer exponentiellen Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High bis zum Level von 1243,49 US-Dollar am 4. November 2021 fort. Seit Anfang Januar 2022 wird von den Marktteilnehmern alles verkauft, was ein hohes Wachstum in der ferneren Zukunft bereits eingepreist hat. Vom 15. März 2022 bis 5. April lief der Aktienkurs nochmals bis in den Bereich des All Time Highs hoch, bildete danach aber einen Abwärtstrend aus, der am 24. Mai sein partielles Tief bei 620,57 US-Dollar markierte. Die letzten drei Handelstage waren wieder von starken Anstiegen gekennzeichnet. Die Aktie von Tesla ist aufgrund der hohen Steigerungen beim Gewinn aber auch durch ein ebenso hohes KGV 2022 von aktuell 69 sehr volatil. Beim leisesten Zweifel am geplanten Wachstum droht der Abverkauf. Entsprechend weit sind die Grenzen des Inline-Optionsscheins gefasst.