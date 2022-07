Zum Chart

Am 19. Juli um 15:00 Uhr PT veröffentlicht Netflix die Zahlen zum zweiten Quartal. Ob die Zahlen wieder so große Kursbewegungen verursachen - wie am 20. Januar 2022 und am 19. April 2022 - sei dahingestellt. Der Kurs hat sich bereits in der Spitze vom All Time High am 17. November 2021 von 700,99 USD auf 162,71 USD am 12. Mai verringert. Dies entspricht einem Verlust in Höhe von 77 Prozent. Mittlerweile hat sich der Kurs in Form einer Seitwärtskonsolidierung ein wenig auf 179,54 USD erholt. Bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 19. Juli sollte die Konsolidierung anhalten. Es bleibt zu hoffen, dass der Kurs danach innerhalb der Grenzen der Inline-Option bleibt. In einem möglichen Szenario führen die unternehmerischen Maßnahmen des Managements zu einer Stabilisierung der Kursentwicklung. Im Jahr 2024 ist ein Gewinn pro Aktie in Höhe von 14,03 geplant, was einer Steigerung von 31 Prozent entspricht. Kann der Plan eingehalten werden, könnte dies das erwartete KGV 2024 auf aktuell 13 senken, was nicht als überteuert gilt.