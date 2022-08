Zum Chart

Generell hat sich der Aktienkurs seit dem Tief aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine wieder erholen können, nur um Mitte Juli ein neues partielles Tief am Level von 50,25 Euro anzuschreiben. Von der breiten Markterholung in der zweiten Julihälfte konnte auch die Aktie der Mercedes Benz Gruppe profitieren. Der aktuelle Anstieg bringt den Aktienkurs mit 60,47 Euro grob in die Mitte des im Chart angezeigten Inlinebereiches zwischen 40 und 80 Euro. Die Seitenlänge entlang der X-Achse des Rechtecks deutet die Laufzeit des Optionsscheines bis zum 16. Dezember 2022 an. Aufgrund der militärischen Spannung zwischen China und Taiwan sollten die Bäume bei Mercedes nicht in den Himmel wachsen, nachdem auch erst der Kernwiderstand bei 67,00 Euro zu überwinden ist. Die untere Begrenzung des Optionsscheines bei 40 Euro wurde zuletzt Mitte November 2020 gehandelt und sollte gröbere Verwerfungen benötigen, um in der Laufzeit des Scheines getestet zu werden. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 5,18 stellt Mercedes den Prototypen eines Substanzwertes dar.