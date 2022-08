Airbus: Innerhalb einer schmalen Bandbreite! Diese Analyse wurde am 15.08.2022 um 20:40 Uhr erstellt.

Seit einem guten Jahr ist der Aktienkurs von Airbus ohne größere Turbulenzen unterwegs und er bewegt sich innerhalb einer relativ engen Range. Sollte die Aktie auch in den kommenden Wochen seitwärts notieren, so lässt sich mit einem Inline-Optionsschein eine attraktive Rendite erzielen.

Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am 27. Juli musste das Airbus-Management eingestehen, dass - wegen Verzögerungen bei wichtigen Zulieferern - der Konzern im laufenden Jahr nun 700 Verkehrsflugzeuge ausliefern werde, 20 weniger als geplant. In den ersten sechs Monaten übergab Airbus nur 297 Maschinen an seine Kunden, was gut 40 Prozent des Jahresziels entspricht. Der Airbus-Chef Guillaume Faury betonte, dass sich die weltweite Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie fortsetze. An den Ertragszielen für 2022 hält der Flugzeugbauer fest. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll in diesem Jahr 5,5 Milliarden Euro erreichen, verglichen mit 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.