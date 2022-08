Zum Chart

Die Kursentwicklung der Aktie der Deutschen Bank war bis zum Beginn des Ukrainekrieges am 24. Februar vielversprechend. Bis zum 7. März verlor die Aktie in der Spitze dann annähernd 44 Prozent auf das partielle Tief bei 8,16 Euro. Die darauffolgende Erholung währte nur kurz und wurde von einer Abwärtssequenz abgelöst. Diese Sequenz ist immer noch intakt und könnte sich in den „Inline“-Bereich des Optionsscheines fortsetzen. Ein gewichtiger Faktor für den Kurs der europäischen Banken ist Russlands Gaspolitik im kommenden Winter und die daraus folgend Inflation. Ein Gaslieferstopp und die damit einhergehende Preissteigerung könnten weite Teile der Wirtschaft hart treffen und in die Bankbilanzen hineinwirken. Speziell die deutsche Wirtschaft ist bis dato vom Gas abhängig. Die untere Knock-out-Schwelle liegt bei 4,50 Euro nur 5 Cent höher als das All Time Low von März 2020 bei 4,45 Euro.