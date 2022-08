Zum Chart

Der Aktienkurs von Netflix ist in der jüngeren Vergangenheit stark eingebrochen. Der Kurs hat sich vom All Time High am 17. November 2021 bei 700,99 USD in der Spitze auf 162,71 USD am 12. Mai 2022 verringert. Dies entspricht einem Verlust in Höhe von 77 Prozent. Mittlerweile hat der Kurs einen Boden rund um den Wert von 162,71 USD ausgebildet und ist in weiterer Folge wieder um 37 Prozent gestiegen. Gemessen vom All Time High bleibt noch immer ein Minus von 68 Prozent stehen. Die Bodenbildung von Mitte Mai bis Mitte Juli hat gezeigt, dass der Kurs bei schlechten Erwartungen der Marktteilnehmer nicht ins Bodenlose weiterfällt. Auch sollte der Kurs aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht in den Himmel wachsen. Dabei ist Netflix einerseits einer zunehmenden Konkurrenz im Streaming Markt ausgesetzt. Auf der anderen Seite sollte die aktuelle Zinspolitik potenzielle Umsätze zurückdrängen.