Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 USD markiert. Doch auch bei BioNTech wachsen die Bäume nicht so schnell in den Himmel. Denn der Kurs verlor in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf 120,16 USD. Der Bereich um die 120,16 USD stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range im Bereich 183,68 USD begrenzt. Der letzte Test dieses Bereichs fand am 5. August 2022 statt. Klammert man die Klage von Moderna gegen BioNTech aus, könnten die Einnahmen aus der neuen Impfkampagne wieder Milliarden USD in die Kassen spülen. In einem möglichen Szenario könnte der Kurs die Seitwärtsentwicklung in der Bandbreite zwischen 120,16 USD und 183,68 USD fortsetzen.