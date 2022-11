Meta Platforms: Mit Rebound vom partiellen Tief! Diese Analyse wurde am 14.11.2022 um 20:40 Uhr erstellt.

Bei Meta Platforms ist die Metamorphose von der Wachstums-Aktie zum Substanzwert im Gange. Der treue Aktionär musste hierfür, gemessen vom All Time High im Sommer des vergangenen Jahres, zuletzt allerdings 77 Prozent an Kurseinbußen hinnehmen. Mit einem erwarteten KGV 2022 von aktuell 12,49 ist auch sehr viel heiße Luft aus der Notierung entwichen.

In einem Blogeintrag kündigte der CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, am Mittwoch letzter Woche an, 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Dies entspricht in etwa 13 Prozent der Belegschaft. Dabei verwies er darauf, dass das Geschäft am Anfang der Coronapandemie durch den starken Anstieg des Onlinehandels überdurchschnittlich gewachsen ist. Wie vielfach erwartet, ist er davon ausgegangen, dass dieses Wachstum anhalten werde und hatte daher die Investitionen hochgeschraubt. Der Rotstift soll aber nicht beim Ausbau des Metaverse angesetzt werden. Das Metaverse ist bislang aber kaum mehr als eine Vision, in der Mark Zuckerberg die Zukunft seines Social-Media-Imperiums sieht. Ob sie jemals Wirklichkeit wird, ist allerdings fraglich. Selbst intern scheint man inzwischen große Zweifel daran zu haben. Auch die Anleger stehen der Fokussierung auf das Metaverse sehr skeptisch gegenüber, da dies bislang hohe Geldbeträge gekostet hat, ohne dass sich bislang ein überzeugendes Ergebnis erkennen lässt.