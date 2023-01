Zum Chart

Seit dem Jahr 2012 bewegt sich der Kurs von SMA-Solar in einer von starken Zyklen geprägten Seitwärtsrange zwischen der oberen Begrenzung von 60 Euro und rund 14 Euro an der Untergrenze. Das partielle Hoch am 8. Januar 2021 am Level von 71,10 Euro konnte diese Obergrenze kurz durchbrechen, wurde aber wieder von einem Kursrückgang bis zum 24. Februar 2022 abgelöst. Am 24. Februar 2022 - dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine - wurde das partielle Tief am Level von 25,10 Euro markiert. Dieses Level war der Ausgangspunkt einer Aufwärtssequenz bis zum gestrigen Schlusskurs bei 77,70 Euro. Dieser Kursanstieg ist trotz Aufwertung des operativen Ergebnisses am 27. Oktober für das Geschäftsjahr 2022 die Ursache dafür, dass die Aktie nicht mehr ganz billig ist. Für 2022 ergibt das erwartete KGV einen Wert von aktuell 107. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung oder der Bildung einer kleineren Seitwärtsrange.