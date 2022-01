Infineon: Auch in 2022 seitwärts? Diese Analyse wurde am 10.01.2022 um 18:05 Uhr erstellt.

Die Aktie von Infineon befindet sich seit mehreren Monaten in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Auch in den ersten Monaten des neuen Jahres könnte die DAX-Aktie seitwärts tendieren. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von Infineon können risikofreudige Anleger eine stolze Seitwärtsrendite erzielen.

Infineon gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-Lösungen, der wichtige Zukunftsmärkte bedient. Im Dezember, also vor wenigen Wochen, verkündete Infineon zum Beispiel den Produktionsstart von C02-Sensoren. Denn der Bedarf an diesen Sensoren, welche beispielsweise in Ventilatoren, Klimaanlagen sowie in tragbaren Geräten zur Raumluft-Überwachung eingesetzt werden, wächst. Weil eben auch die Anforderungen an eine gute Raumlauft steigen. Auch oder vor allem wegen der Corona-Pandemie.