Ende November 2021 begann der Abstieg des Aktienkurses von HelloFresh. Ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro sank der Aktienkurs auf das partielle Tief bei 19,94 Euro am 21. Oktober 2022. In der Spitze misst dieser Abschwung 80 Prozent. Im Vergleich zur Benchmark MDax versäumte die Aktie auch einen signifikanten Hochlauf im Oktober und November 2022. Im Zuge dieser Seitwärtsentwicklung wurde die Unterstützung bei knapp unter 20 Euro seit Oktober 2022 sechs Mal getestet und aufgrund der enttäuschenden Quartalszahlen dieses Mal leicht unterschritten. Am 2. März 2023 hatte es erstmals den Anschein, als ob der Support bei 19,94 Euro durchbrochen wird. Im unmittelbaren Vorfeld der Präsentation der Quartalszahlen hat der Kursverlauf ein letztes Mal Stärke bewiesen und prallte vom Supportbereich nach oben hin ab. Die enttäuschenden Zahlen haben in den Tagen danach zu einem Minus von 14 Prozent gesorgt. Sie waren aber nicht so schlecht, dass der Kernsupportbereich deutlich unterschritten wurde. Möglicherweise findet eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau statt.