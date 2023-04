Zum Chart

Vom Tief Mitte März 2020 bei 23,37 USD startete der Kursanstieg in Richtung All Time High am 4. November 2021 bei 414,50 USD. Das All Time High war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs in den freien Fall über und sackte bis zum markanten Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 ab. Aktuell bildet der Kurs nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellt der Kernwiderstand bei 208,40 Euro die obere Begrenzung der Range dar, die im Zuge der letzten Wochen viermal getestet wurde. Tesla hat unter den Elektroautobauern nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal und ist mittlerweile in einen Preiskampf involviert. Nur so scheint die angestrebte Steigerung des Outputs zu gelingen. Sollte die Überwindung des Kernwiderstandes bei 208,40 USD erfolgreich sein, ist die Wahrscheinlichkeit einer rasanten Kurssteigerung bis 290 USD dadurch unwahrscheinlicher geworden. Das Level von 290 USD repräsentiert die obere Begrenzung des vorgestellten Inline-Optionsscheins.