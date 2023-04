Rheinmetall: Gewinnmitnahmen bremsen! Diese Analyse wurde am 10.04.2023 um 21:00 Uhr erstellt.

Die Rheinmetall-Aktie hat bereits im Jahr 2022 die lange Seitwärtsspanne zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro verlassen. Durch den Paradigmenwechsel in der Rüstungspolitik konnte auf höherem Niveau ein Aufwärtstrend ausgebildet werden. Am Dienstag, dem 4. April 2023, wurde im Zuge dessen ein All Time High bei 281,30 Euro etabliert.

Durch den jüngsten Aufstieg in den Dax wird Rheinmetall interessanter für institutionelle Investoren. So profitiert der Konzern vom neuen Rüstungsboom als Reaktion auf die kriegerische Haltung Russlands. Ein Jahr nach der Ankündigung von Investitionen in die Bundeswehr im Ausmaß von 100 Milliarden Euro blickt die deutsche Rüstungsindustrie optimistisch in die Zukunft. Der Ukraine fehlen Granaten, um russische Angriffe abzuwehren. Europas Depots werden immer leerer. Die EU will nun die Versorgung mit industriepolitischen Eingriffen organisieren. Der Hersteller Rheinmetall erweitert bereits seine Kapazitäten. Unter anderem steigt das Unternehmen wieder in die Produktion von Munition für den in der Ukraine eingesetzten Flugabwehrpanzer Gepard ein. Rheinmetall hat Mitte Januar den Grundstein für ein neues Munitionswerk in Ungarn gelegt.