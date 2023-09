Zum Chart

Die Aktie von NVIDIA war in den vergangenen Monaten der Topperformer im NASDAQ. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 29,48 bewertet. Dies ist um 38 Prozent weniger als vor der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Dennoch scheint der Kursverlauf aktuell den Aufwärtstrend zu brechen und sich eher seitwärts zu entwickeln. Kapazitätsengpässe könnten dafür sorgen, dass der Umsatz fürs Erste nicht mehr exponentiell ansteigt. Unter dieser Prämisse ist ein erwartetes KGV 2023/24 von knapp 30 als bereits ausgereizt einzuschätzen. Seit dem partiellen Tief bei 108,13 USD am 13. Oktober 2022 ist der Kurs um gute 300 Prozent angestiegen. Dass es bei Wachstumsunternehmen auch anders geht, zeigt die Kursentwicklung im Zeitabschnitt November 2021 bis Oktober 2022. In dieser Periode bildete der Kurs eine Abwärtssequenz aus und verlor in der Spitze knapp 70 Prozent. Der in die Gegenwart gerichtete Blick offenbart eine Abschwächung des Kursanstiegs. Zuletzt markierte der Aktienkurs von NVIDIA am 24. August 2023 das neue All Time High bei 502,66 USD.