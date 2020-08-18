Zalando: Zahlen wurden gut aufgenommen
Bis zur Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in den USA am vergangenen Freitag hat sich der Aktienkurs von Zalando in einer Seitwärtsrange befunden. In den zwei Handelstagen danach verlor der Kurs des Internethändlers in der Spitze rund 15 Prozent. Die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal heute Früh hat den Abverkauf gestoppt.
Zalando veröffentlichte heute um 7 Uhr MEZ die Zahlen für das zweite Quartal 2024. Die Veröffentlichung kommt zu einer Zeit, in der große Nervosität an den Märkten herrscht. Ein möglicher Grund für den Sell-Off an den Börsen ist die Angst vor einem Einbruch der Weltwirtschaft. Auslöser für den Kurseinbruch auf breiter Front waren die schlechten Arbeitsmarktdaten in den USA. Dennoch wurden die Zahlen Zalandos von den Marktteilnehmern gut aufgenommen und mit einem satten Kursplus honoriert. Der Online-Händler hat die Konsensschätzung beim bereinigten EBIT um 3 Prozent übertroffen. Dabei profitierte Zalando von den Sparmaßnahmen und dem Extra-Umsatz aufgrund der Fußball-EM. Auch das Wagnis einer geplanten Expansion nach China konnte das Kursplus nicht schmälern.
Zalando SE (Tageschart in Euro)
Wichtige Chartmarken
Widerstände:
24,12 // 27,65 Euro
Unterstützungen:
20,74 // 20,00 Euro
Zum Chart
Klammert man den letzten Freitag und den gestrigen Montag aus, können die vergangenen Wochen mit einem leichten Kursrückgang und einer anschließenden kurzen Seitwärtsrange charakterisiert werden. Davor wurde am 13. März 2024 der vorherrschende Abwärtstrend nachhaltig durchbrochen, wobei eine positive Überraschung der Marktteilnehmer bei der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 eine Rolle spielte. Der letzte Kurseinbruch erstreckte sich von 24,44 Euro um rund 15 Prozent bis zur Unterstützung bei 20,74 Euro. Der Kursverlauf konnte aber vom Tagestief bei 20,90 Euro wieder ansteigen. Ein Durchbruch der Marke bei 20,74 Euro im Laufe der Woche wird immer unwahrscheinlicher, zumal die Präsentation der Zahlen zum zweiten Quartal positiv überraschte. Dennoch würde in diesem Fall ein weiterer Kursverlust bis zur Unterstützung bei 18,51 Euro laufen. Nachdem die Zahlen besser als erwartet ausgefallen sind, drehte sich der Kursverlauf in Richtung Widerstand bei 24,12 Euro. Ein Durchmarsch bis zur Magic Number bei 35,00 Euro innerhalb der kommenden 6 Wochen ist auch nicht sehr wahrscheinlich.
Fazit
Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie von Zalando (SY19W4), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.10.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 20,00 Euro auf der Unterseite und 35,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 6. August 2024 um 11:15 Uhr (Briefkurs 5,51 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 232,42 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 20,74 Euro fällt oder über den Widerstand bei 33,42 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.
Autor: Ingmar Königshofen, Inhaber Boerse-Daily.de
Produktidee (Stand 06.08.2024 11:20 Uhr)
Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
Typ
Inline-Optionsschein
WKN
Basiswert
Zalando SE
Unteres KO-Level
20,00 Euro
Oberes KO-Level
35,00 Euro
Laufzeit
18.10.2024
Max. Auszahlung
10,00 Euro
Geld-/Briefkurs*
5,08 / 5,38 Euro
*Indikativ
