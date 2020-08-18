Zalando: Zahlen wurden gut aufgenommen Diese Analyse wurde am 06.08.2024 um 12:00 Uhr erstellt.

Bis zur Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in den USA am vergangenen Freitag hat sich der Aktienkurs von Zalando in einer Seitwärtsrange befunden. In den zwei Handelstagen danach verlor der Kurs des Internethändlers in der Spitze rund 15 Prozent. Die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal heute Früh hat den Abverkauf gestoppt.

Zalando veröffentlichte heute um 7 Uhr MEZ die Zahlen für das zweite Quartal 2024. Die Veröffentlichung kommt zu einer Zeit, in der große Nervosität an den Märkten herrscht. Ein möglicher Grund für den Sell-Off an den Börsen ist die Angst vor einem Einbruch der Weltwirtschaft. Auslöser für den Kurseinbruch auf breiter Front waren die schlechten Arbeitsmarktdaten in den USA. Dennoch wurden die Zahlen Zalandos von den Marktteilnehmern gut aufgenommen und mit einem satten Kursplus honoriert. Der Online-Händler hat die Konsensschätzung beim bereinigten EBIT um 3 Prozent übertroffen. Dabei profitierte Zalando von den Sparmaßnahmen und dem Extra-Umsatz aufgrund der Fußball-EM. Auch das Wagnis einer geplanten Expansion nach China konnte das Kursplus nicht schmälern.