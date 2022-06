Zum Chart

Das All Time High markierte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Anfang März 2019 bei 391,76 USD. Die beiden Abstürze der 737 Max und die der Corona-Pandemie folgenden Einschränkungen im Reiseverkehr nagten am Kurs von Boeing. Im März 2020 fiel der Boeing Kurs wie ein Stein auf das partielle Tief bei 83,16 USD. Die Erholung erfolgte wenig dynamisch und mittlerweile ist der Kurs auf das Niveau vom März 2020 zurückgegangen. Der Support im Bereich 80,00 bis 92,44 USD hat im März 2020 gehalten und sollte auch aktuell als Richtwert dienen. Das bedeutet nicht, dass der Akteinkurs in einer drohenden Stagflation nicht noch weiter sinken könnte, aber die Pandemie hat die Luftfahrtkonzerne schon sehr weit an den Rand gedrückt. In einem möglichen Szenario ist in der aktuellen Marktsituation ein plötzlicher Kursausschlag nach oben auch sehr schwer denkbar. Auch der Schlusskurs bei 136,80 USD liegt in der mittleren Range des Inline-Bereichs.