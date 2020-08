DAX: Abwärts im August? Diese Analyse wurde am 10.08.2020 um 18:45 Uhr erstellt.

Aktuell befindet sich der Deutsche Aktienindex, besser bekannt als DAX, in einer Seitwärtsphase. Rücksetzer aber sind keineswegs auszuschließen. Zumal der August und auch der September schwierige Börsenmonate sind. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Am Mittwoch um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird US-Notenbankchef Jerome Powell bekannt geben, was die US-amerikanischen Notenbanker auf ihrer Sitzung in dieser Woche ausbaldowern. Mit einer großen Zinsentscheidung ist wohl nicht zu rechnen. Aber die Märkte werden die Ohren spitzen und jedem Wort von Powell aufmerksam lauschen. Zumal die Arbeitslosigkeit in den Staaten im Zuge der Pandemie anhaltend hoch ist. Und zumal noch ein billionenschweres Konjunktur-Programm von der Politik kommen soll. Wegen der Pandemie hat die US-Notenbank seit Februar bereits ihren Leitzins massiv gesenkt, Anleihenkäufe vervielfacht und weitreichende Kreditprogramme aufgelegt.