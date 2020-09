Apple: Geht die Korrektur weiter? Diese Analyse wurde am 14.09.2020 um 19:50 Uhr erstellt.

Vor wenigen Tagen wurde die Luft zu dünn bei der hoch gestiegenen Aktie von Apple und der Technologiewert stürzte ab. Ob Apple in Kürze wieder alte Höhen erklimmen kann, scheint zumindest fraglich. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Aktie von Apple kann man eine stattliche Seitwärtsrendite erzielen.

Zwei Billionen Dollar. Mitte August kletterte der Börsenwert von Apple zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen US-Dollar. So hoch sei noch nie ein US-Unternehmen gehandelt worden, berichteten Medien. Trotz Pandemie kletterte die Apple-Aktie munter weiter als sei nichts geschehen. Denn trotz Pandemie konnte Apple den Umsatz im Zeitraum von April bis Juni um 11 Prozent erhöhen. „In unsicheren Zeiten ist diese Leistung ein Beleg für die wichtige Rolle, die unsere Produkte im Leben unserer Kunden spielen, und für die unermüdliche Innovationskraft von Apple“, wurde Vorstandschef Tim Cook per Pressemeldung zitiert. Apple also konnte sich auch in aufgrund der Pandemie wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Szene setzen – die Börse belohnte dies mit einem Rekord in Sachen Börsenwert.