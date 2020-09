DAX: Schwieriger September? Diese Analyse wurde am 07.09.2020 um 19:00 Uhr erstellt.

Ein Schritt vor, ein Schritt zurück. In den vergangenen Wochen weilte der DAX in einer relativ engen Handelsspanne. Diese Seitwärtsbewegung könnte sich auch im laufenden September fortsetzen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. JETZT LESEN