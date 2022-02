Dow Jones: Von Zinsangst geschüttelt Diese Analyse wurde am 31.01.2022 um 20:00 Uhr erstellt.

Die anstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten ist ein großes Thema an den weltweiten Aktienmärkten. In den vergangenen Handelstagen wurde der Weltleitindex Dow Jones auch immer wieder von Zinsängsten geschüttelt. Mit einem Inline-Optionsschein auf den Dow Jones kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Angesichts der hohen Inflation in den USA halten die Verbraucher ihr Geld zusammen. Dies berichtete „Handelsblatt Online“ vor wenigen Tagen. Die Konsumenten hätten ihre Ausgaben im Dezember zum Vormonat um 0,6 Prozent verringert, wie das US-Handelsministerium am vergangenen Freitag mitgeteilt habe. Von Reuters befragte Volkswirte hätten indes damit gerechnet. Der private Konsum gelte als tragende Säule der US-Wirtschaft. Binnen Jahresfrist seien die Verbraucher-Preise sogar um 7,0 Prozent und damit so stark wie seit rund 40 Jahren nicht mehr gestiegen.